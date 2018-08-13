Мэр Вологды оценил восстановление работы ливневой канализации в 50 млн рублей

На прошлой неделе мэр Вологды Сергей Воропанов обозначил задачи, которые помогут улучшить состояние ливневой канализации и свести к минимуму количество подтоплений в городе.

«Для того, чтобы серьезно и системно подойти к решению этого вопроса, необходимо выполнить проектные работы по восстановлению ливневой канализации. Это глобальный вопрос. Мы рассматриваем несколько вариантов решения проблемы. В этом году мы сделаем ливневую канализацию на улице Предтеченской, там, где топит перекрестки улиц Предтеченская – Зосимовская и участок улицы Козленской. На эти цели запланировано порядка 5 млн рублей. Кроме того, в проекте бюджета 2019 года я поставил задачу предусмотреть в целом работы по восстановлению ливневой канализации в нашем городе», – рассказал Сергей Воропанов.

Напомним, о том, что "Вологдагорводоканал" планирует отремонтировать ливневку на участке в 200 метров на улице Предтеченской, Newsvo писал 10 августа. Аукцион на реконструкцию участка от ул. Козленской до ул. Герцена должен состояться 16 августа. Начальная цена контракта - 7,336 млн рублей. Это средства «Вологдагорводоканала».

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, еще одним вариантом решения проблемы может стать дноуглубление реки Золотухи:

- В нее выведены трубы ливневки, но они заилены, и вода не может уходить в реку свободно. В связи с этим власти Вологды планируют в 2019 году подать заявку на участие в соответствующей федеральной целевой программе и в случае получения средств выполнить работы по углублению Золотухи, чтобы в комплексе решить вопрос.

Улица Ленинградская 12 августа после дождя. Видео Елены Литвиновой.

Мэр Вологды рассказал, что из городского бюджета на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии ливневой канализации в Вологде ежегодно выделяется 20 млн рублей.

- Мы выделяем ежегодно водоканалу примерно 20 млн рублей в инвест-программе на обслуживание и поддержание ливневой канализации, но этого недостаточно. По моим оценкам, примерно 50 млн рублей надо, чтобы мы лет за 5-7 восстановили полностью работу ливневой канализации, - сказал Сергей Воропанов.

Отметим, что многие вологжане не понимают, на что тратятся эти миллионы, поскольку улицы города после дождя затапливает из года в год. Накануне вечером после непродолжительного ливня жители выложили в соцсеть очередные фотографии и видео:

Чтобы сообщить о подтоплениях, вологжане могут обратиться в Аварийную диспетчерскую службу по телефону – 76-86-00.