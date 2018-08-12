Департамент образования: все школы и детсады Вологодской области приняты к новому учебному году

Все образовательные организации Вологодской области, в том числе две новые школы в Вологде и Вытегорском районе, готовы приять детей 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора.

«На сегодняшний день все муниципальные образования отчитались о готовности школ к новому учебному сезону. Первого сентября для детей откроют двери 886 учебных заведений, в том числе 353 школы, 363 детских сада, 117 организаций дополнительного образования, а также 32 учреждения среднего профессионального образования. Все они готовы к 1 сентября», - отчиталась главе региона начальник департамента образования Елена Рябова.

Оценивали образовательные учреждения в каждом районе специальные комиссии, в которые вошли представители администрации муниципалитетов и общественности. Приемка учреждений завершилась в соответствии с утвержденными графиками - 10 августа.

1 сентября откроются новые школы: в Вологде начнёт свою работу Центр образования № 42 (ул. Северная, д. 34-а), рассчитанный на 1224 места, а в деревне Щекино Вытегорского района откроется образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья» (150 мест).

В 2018 году на подготовку к новому учебному году было направлено 803 млн рублей - в два раза больше, чем в прошлом году (2017 год - 408,1 млн руб.). Из федерального бюджета выделили 48,5 млн рублей, из областного – 535,7 млн рублей, из муниципальных бюджетов – 218,8 млн рублей.

Средства направлены на обеспечение пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности, а также на проведение ремонтных работ.

«Всего на ремонт учреждений было выделено в этом году 676,9 млн рублей, среди них 201,2 млн рублей - из областного бюджета для муниципальных образований. На данные работы заявились 27 школ и 1 детский сад. На 1 сентября рапортуют о завершении ремонта 17 объектов, 11 учреждений продолжают ремонт. Согласно поручению Губернатора области, планировать все работы по ремонтам необходимо с учетом организации образовательных процессов, и в случае невозможности освоения средств - докладывать. Из 11 районов области - все согласились осваивать средства. Мы уже обсудили с профильными ведомствами о возможном проведении работ во время учебного года. Решение принято. График составлен. Работы распределены», - отметила Елена Рябова.

Олег Кувшинников подчеркнул, что в следующем году такой ситуации сложиться не должно – контракты со всеми подрядчиками должны быть заключены в марте-апреле, и после последнего звонка они должны начать в школах ремонт.