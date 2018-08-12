Хоккеисты "Северстали" завершили второй предсезонный сбор в Финляндии

12.08.2018 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой "Северстали" завершили второй предсезонный сбор в финской Паюлахти. 

На протяжении десяти дней череповчане тренировались, а так же провели три контрольных матча, в котором одержали две победы и потерпели одно поражение. Так, "Северсталь" со счетом 0:3 проиграла челябинскому "Трактору", матч против новосибирской "Сибири" завершился в серии буллитов, 3:2 в пользу череповчан.

В заключительном матче этого предсезонного сбора "желто-черные" встречались с местной командой "СайПа". Проигрывая к середине матча 1:2, череповчане смогли не только сравнять счёт, но и одержать победу 3:2. Победную шайбу мощным щелчком под перекладину забросил Денис Куляш.

Тэги: хоккей

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