В Нюксенском районе пенсионерка устроилась на работу и незаконно получала соцдоплату

В Нюксенском районе пенсионерку подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат. Ущерб, причиненный действиями женщины, оценили в 27 тысяч рублей.

Проверка показала, что в 2014 году женщина обратилась в отдел пенсионного фонда Российской Федерации в Нюксенском районе с заявлением о назначении ей трудовой пенсии по старости с установлением социальной доплаты, которое было удовлетворено. Одним из оснований прекращения социальной доплаты к пенсии является трудоустройство лица и получение им заработной платы.

- Однако обвиняемая, осуществляя в течение 2016 года трудовую деятельность по договору в Нюксенском лесхозе, ежемесячно получая заработную плату, о данном факте территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации не уведомила, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело, женщина свою вину признала в полном объеме и возместила причиненный ущерб. Материалы переданы в суд.