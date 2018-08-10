В Череповце диспетчера порта оштрафовали на 100 тысяч рублей за столкновение теплохода с причалом

В Череповце вынесли приговор 29-летнему диспетчеру ООО «ПромТрансПорт». Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Судом и следствием было установлено, что 9 июня 2016 года по вине диспетчера в порту АО «ФосАгро-Череповец» произошло столкновение теплохода «Омский-137» с конструкцией причала, также принадлежащего компании. В результате столкновения "Фосагро" причинен крупный ущерб в сумме 4,76 млн. рублей.

Диспетчеру назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.