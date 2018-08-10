Пятеро жителей Вологодской области попали в ДТП под Воронежем, двое из них - дети
Пятеро жителей Вологодской области попали в ДТП под Воронежем. Авария произошла накануне около 4.25 утра на 670 км автодороги М-4 «Дон».
57-летний водитель автомобиля «Митсубиси-Аутлендер», житель Вологодской области, двигаясь в направлении Ростова-на-Дону со стороны Москвы, допустил столкновение с едущим навстречу грузовым автомобилем «Даф» под управлением 47-летнего жителя республики Беларусь.
- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Митсубиси-Аутлендер» и его пассажиры: 47-летний мужчина, 34-летняя женщина и две несовершеннолетние девочки в возрасте 5 и 11 лет, все жители Вологодской области, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Впоследствии, в течение суток, водитель автомобиля скончался, - сообщается на сайте УМВД России по Воронежской области.