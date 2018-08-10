Пятеро жителей Вологодской области попали в ДТП под Воронежем, двое из них - дети

10.08.2018 [Происшествия]

Пятеро жителей Вологодской области попали в ДТП под Воронежем. Авария произошла накануне около 4.25 утра на 670 км автодороги М-4 «Дон».

57-летний водитель автомобиля «Митсубиси-Аутлендер», житель Вологодской области, двигаясь в направлении  Ростова-на-Дону со стороны Москвы, допустил столкновение с  едущим навстречу грузовым автомобилем «Даф» под управлением 47-летнего жителя республики Беларусь.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Митсубиси-Аутлендер» и его пассажиры: 47-летний мужчина, 34-летняя женщина и  две несовершеннолетние девочки в возрасте 5 и 11 лет, все жители Вологодской области, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Впоследствии, в течение суток, водитель  автомобиля скончался, - сообщается на сайте УМВД России по Воронежской области.

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