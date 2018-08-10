В Вологде за 7 млн рублей реконструируют ливневку на участке в 200 метров улицы Предтеченской

10.08.2018 [Общество]

"Вологдагорводоканал" планирует отремонтировать ливневую канализацию на участке в 200 метров улицы Предтеченской за 7 миллионов рублей. 

Аукцион на «выполнение работ по объекту: «Реконструкция ливневой канализации по ул. Предтеченской от ул. Козленской до ул. Герцена» был объявлен еще 25 июля и должен состояться 16 августа. 
От улицы Козленской до улицы Герцена по Предтеченской чуть более 200 метров. Начальная цена контракта - 7 миллионов 336 тысяч 376 рублей 24 копейки. 

Эти деньги муниципальное предприятие выделяет из своих средств. Согласно техзаданию, на данном участке Предтеченской установят 14 колодцев ливневой канализации, 7 дождеприемных колодцев и протянут трубы.

Тэги: ливневка

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