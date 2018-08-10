В Череповце пьяная девушка, поссорившись с 17-летней собутыльницей, ударила ее по лицу бутылкой

В Череповце будут судить 19-летнюю девушку, которая ударила бутылкой по лицу 17-летнюю приятельницу.

По версии следствия, в январе этого года у себя дома на улице Молодежной обвиняемая выпивала в компании знакомых, среди которых была 17-летняя приятельница. Между девушками произошла ссора, и в тот момент, когда 17-летняя девушка выходила из квартиры, 19-летняя ударила ее по лицу пустой стеклянной бутылкой, разбив ее.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области, осколками от бутылки потерпевшей были причинены раны на лице, при заживлении которых сформировались стойкие и неизгладимые рубцы.

В отношение 19-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье "У мышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела переданы в суд.