Четверо подростков сбежали из спецшколы в Шексне и угнали ВАЗ в Вологодском районе

В Вологодском районе четверо несовершеннолетних подозреваются в угоне автомобиля.

По версии следствия, в июле этого года из Шекснинского БОУ ВО «Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением » закрытого типа сбежали четверо воспитанников, от 14 до 17 лет.

Добравшись до деревни Марфино Вологодского района (часть пути они ехали на поезде) беглецы увидели автомобиль марки "ВАЗ-21093" и решили покататься на чужой машине. Воспользовавшись тем, что на улице ночь, двери автомобиля не заперты, а ключ в замке зажигания, подростки сели в машину и уехали на нем в Вологду, где их задержали сотрудники ДПС.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области, В настоящее время подростки помещены в Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей. Следствием устанавливаются все обстоятельства деяния, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления воспитанниками спецучреждения.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье "Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Расследование уголовного дела продолжается.