Пьяный житель Череповца отобрал у ребенка велосипед и поехал кататься по улице

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пьяный ехал по улице на детском велосипеде. Выяснилось, что он отобрал его у 13-летнего незнакомого мальчика.

Инцидент произошел в городе металлургов накануне вечером. Проезжая по улице Строителей, бойцы Росгвардии обратили внимание на мужчину, который двигался по тротуару на детском велосипеде.

- Велосипедист совершал хаотичные перестроения по ходу движения, периодически выезжал на проезжую часть. Сотрудники Росгвардии проследовали за гражданином, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться во дворах, но был задержан бойцами вневедомственной охраны, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Правоохранителям мужчина пояснил, что велосипед он якобы взял в пункте проката. Позже выяснилось, что это неправда: в правоохранительные органы поступило заявление от 35-летней жительницы Череповца о том, что у ее 13-летнего сына был открыто похищен велосипед. Приметы злоумышленника совпали с описанием внешности доставленного гражданина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».