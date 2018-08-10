Прокуратура обнаружила нарушения в работе Вологдастата

10.08.2018 [Общество]

Прокуратура выявила нарушения в работе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области. Проверка, проведенная в ведомстве в июне 2018 года, показала, что у Вологдастата нет  «должного взаимодействия» с Государственной инспекцией труда в Вологодской области, региональным департаментом труда и занятости населения, УФССП России по Вологодской области, правоохранительными органами.

- В результате проведенной сверки дополнительно установлено 2 предприятия, имеющих задолженность по заработной плате, не представлявших соответствующие сведения в Вологодастат, одна организация направляла недостоверную информацию об отсутствии данной задолженности. Указанное бездействие со стороны уполномоченного органа способствовало искажению статистических сведений, характеризующих состояние законности в сфере оплаты труда на территории Вологодской области, а также уклонению организаций и виновных должностных лиц от установленной административной ответственности, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес руководителя Вологдастата было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, благодаря принятым мерам прокурорского реагирования активизирована работа Вологдастата как органа контроля, только в июле текущего года к административной ответственности по ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных) привлечено 8 должностных и юридических лиц.

Тэги: Вологдастат

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