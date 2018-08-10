Четыре человека получили травмы в столкновении ВАЗа и УАЗа в Грязовецком районе

Четыре человека, в том числе 8-летний ребенок, получили травмы в ДТП на на 13 км автодороги Илейкино – Шуйское в Грязовецком районе. Авария произошла накануне около 19.30.

По данным пресс-службы УМВД по Вологодской области, 24-летний молодой человек за рулем ВАЗ – 21140, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль УАЗ – 3909. В результате ДТП травмы получили: 8-летний мальчик – пассажир автомобиля УАЗ и три пассажира автомобиля ВАЗ – 26-летний, 24-летний и 19-летний молодые люди.