В Вологде осудили пенсионера, который до смерти избил жену из-за ее пристрастия к алкоголю

10.08.2018 [Происшествия]

В Вологде пенсионера, который убил супругу из-за ее пристрастия к алкоголю, приговорили к условному сроку.

Следствием и судом было установлено, что супруги проживали на Окружном шоссе. Между ними часто происходили ссоры на почве злоупотребления алкоголем со стороны 62-летней женщины.

- В один из таких конфликтов, в ноябре 2016 года, мужчина нанес неоднократные удары по телу супруги, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По разным причинам, в том числе ввиду состояния здоровья подсудимого, судебное разбирательство длилось более года. При вынесении решения суд принял во внимание данные о личности супругов и раскаяние мужчины в содеянном.

- Приговором суда вологжанину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, в течение которого мужчина обязан не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, один раз в месяц являться на регистрацию в инспекцию, а также не совершать административных правонарушений, - отмечают следователи.

Тэги: убийство, пьянство

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