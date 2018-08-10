В Вологде осудили пенсионера, который до смерти избил жену из-за ее пристрастия к алкоголю

В Вологде пенсионера, который убил супругу из-за ее пристрастия к алкоголю, приговорили к условному сроку.

Следствием и судом было установлено, что супруги проживали на Окружном шоссе. Между ними часто происходили ссоры на почве злоупотребления алкоголем со стороны 62-летней женщины.

- В один из таких конфликтов, в ноябре 2016 года, мужчина нанес неоднократные удары по телу супруги, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По разным причинам, в том числе ввиду состояния здоровья подсудимого, судебное разбирательство длилось более года. При вынесении решения суд принял во внимание данные о личности супругов и раскаяние мужчины в содеянном.