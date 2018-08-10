Председатель Вологодского областного суда Владимир Шепель ушел в отставку

10.08.2018 [Общество]

Председатель Вологодского областного суда Владимир Шепель покидает свой пост. Как сообщает пресс-служба ЗСО "торжественные мероприятия, посвященные выходу председателя в почетную отставку" прошли накануне в Вологде.

Владимир Шепель начал свою трудовую деятельность с ученика слесаря, работал слесарем, бригадиром слесарей Череповецкого металлургического завода, инструктором заводского парткома, консультантом вологодского обкома КПСС и заместителем гендиректора объединения "Вологдастройматериалы". С 1977 по 1984 год Владимир Степанович трудился народным судьей Череповецкого городского (Первомайского районного) народного суда. С 1992 года он работает в областном суде. Сначала был судьей, затем — заместителем и первым заместителем председателя, председатель Вологодского областного суда. Владимир Шепель посвятил профессии юриста более 30 лет, из них свыше 25 лет он работал судьей.

Согласно законодательству, нового председателя областного суда должен назначить своим указом президент по представлению председателя Верховного Суда Российской Федерации при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

Тэги: суд

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