В Вологде директор одной из школ подозревается в мошенничестве с зарплатами сотрудников

В Вологде директор одной из городских школ подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Женщина устроила школьного документоведа на еще одну, фиктивную должность, а зарплату обязала отдавать ей.

По версии следствия, директор дала указание подчиненным сотрудникам издать приказ о назначении на должность помощника администратора курсов платной образовательной услуги «Готовимся к школе» документоведа образовательного учреждения.

- В ходе следствия установлено, что функции помощника администратора курсов совпадают с функциями документоведа школы, и, включают в себя исполнение одних и тех же должностных обязанностей. Фактически, обязанности по должности помощника администратора курсов не исполнялись, - сообщает прокуратура Вологды.

Вместе с тем, заработная плата за исполнение обязанностей помощника администратора курсов начислялась и выплачивалась. После того, как деньги поступали на банковскую карту сотрудницы, та, находясь в зависимости директора образовательного учреждения, обналичивала указанные денежные средства и передавала их своему руководителю, которая распоряжалась ими единолично по своему усмотрению.

- В общей сложности, описанным способом, злоумышленницей похищены денежные средства, принадлежащие образовательному учреждению, на общую сумму 145 тысяч рублей, - отмечают в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу. Назвать номер школы в прокуратуре корреспонденту Newsvo отказались, мотивировав такой ответ тем, что приговор по данному делу еще не вынесен.