20 детей с сахарным диабетом отдохнут в детском оздоровительном лагере «Дружба» в Великом Устюге

09.08.2018 [Общество]

20 детей, больных сахарным диабетом, отдохнут в лагере в Великом Устюге, а также пройдут «Школу диабета». 

14 дней ребята будут отдыхать в детском оздоровительном лагере «Дружба».  Это стало возможно благодаря президентскому гранту, который получил благотворительный фонд «Во имя добра» на реализацию проекта «Dolce vita с диабетом».  

Главная цель проекта - социальная и психологическая адаптация детей и подростков с диабетом и членов их семей. Проект реализуется совместно с Вологодской областной общественной организацией инвалидов «Объединение больных сахарным диабетом».

В ходе смены дети не только отдохнут, но и пройдут  «Школу диабета», где узнают, как справляться со своей болезнью, и предупредить возможные осложнения, познакомятся со сверстниками, имеющими такое же заболевание.

Общая стоимость путевок составила 364 тысяч рублей, половину суммы оплатили  средствами гранта Президента Российской Федерации, 42 тысячи выделило Вологодское региональное отделение «Российского детского фонда» из денег, которые были собраны  в ходе Зелёного марафона «Бегущие сердца», 140 тысяч оплатили родители детей.

Тэги: диабет

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