В Вологде откроется выставка, посвященная культуре народов Крыма

Вологодский музей-заповедник приглашает вологжан и гостей города посетить новую выставку «Народы Крыма». Экспозиция откроется 17 августа, в ней будет представлено более 50 экспонатов из Крымского этнографического музея.

Временная экспозиция охватит период конца XIX – середины XX века и отобразит культуру 16 различных народов, среди которых русские, украинцы, крымские татары, армяне, немцы, эстонцы, белорусы, а также крымчаки - народы, численность которых не превышает 200 человек и которые проживают только на территории Крыма.

Среди экспонатов: традиционные национальные костюмы, ювелирные украшения, предметы быта, элементы религиозного культа и различные фотографии.

- Одним из главных культурных символов выставки станет полотенце. Оно может рассказать о религиозных и социальных различиях, этнической специфике, семейном укладе, особенностях была и даже о нормах поведения, - рассказывают организаторы выставки.

Торжественное открытие выставки «Народы Крыма» состоится 17 августа в 16:00 в художественном отделе Вологодского кремля. На открытии будет директор Крымского этнографического музея Юрий Лаптев.