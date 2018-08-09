В Вологде вынесли приговор стоматологу, который удалил 9-летней пациентке два коренных зуба вместо молочных

Зубного врача, который удалил 9-летней вологжанке вместо двух нижних молочных зубов два верхних коренных, приговорили к 300 часам обязательных работ, а также лишили права оказывать стоматологические услуги населению сроком на 1 год.

- Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении зубного врача одной из частных вологодских стоматологических клиник за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей, а именно за то, что последний, в нарушение своей должностной инструкции, не предусматривающей право врача, не являющегося стоматологом – хирургом, удалять зубы, а также, несмотря на направление стоматолога – ортодонта, направившего малолетнюю пациентку на удаление двух нижних молочных зубов, ошибочно удалил у последней два верхних коренных зуба,- сообщает прокуратура Вологды.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил. Вопрос о компенсации морального вреда потерпевшей стороне может решаться в порядке гражданского судопроизводства, пояснили Newsvo в пресс-службе городской прокуратуры.

Папа пострадавшей девочки Александр Усов считает, что виноват не только врач, но и клиника:

- Понести наказание должна клиника. Да, врач виноват, но клиника виновата вдвойне. Она должна нести ответственность за своих работников. Чтобы привлечь ее к ответственности, будем подавать другой иск. Знаю, что от рук этой клиники пострадали не мы одни. Поражаюсь мощной рекламе на канале Россия-24. Закрыть ее нужно. Привлечь к ответственности руководство и закрыть!

Напомним, инцидент произошел в апреле 2017 года. 9-летней Саше в частной стоматологической клинике удалили не те зубы. После инцидента врач признал свою ошибку. Сначала руководство клиники согласилось выплатить компенсацию: с врача, который удалил зубы, даже удержали 100 тысяч рублей в счет этой компенсации:

- Я продолжал работать в клинике. После переговоров с родителями и юристом потерпевшей стороны с меня стали ежедневно удерживать энные суммы. За это время с меня вычли практически сто тысяч, - рассказал врач корреспонденту Newsvo в июне 2017 года.

Однако до родителей ребенка эти деньги так и не дошли. Куда они делись, врач не знает.