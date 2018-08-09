Определить причину мужского бесплодия можно в клинике «Вита ЭКО»

09.08.2018 [Новости компаний]
Определить причину мужского бесплодия можно в клинике «Вита ЭКО»

Кто виноват и что делать? Такими вопросами задаются все семьи, где после долгих лет совместной жизни все еще нет детей. В решении этой проблемы очень важно правильно установить причину, что позволит назначить эффективное лечение. И если женщины сразу начинают предпринимать какие-то меры – посещать осмотры специалистов, делать анализы и обследования, то мужчины не склонны обращаться к врачам для установления причины отсутствия детей. А между тем, в каждой третьей семье, не имеющей детей, причиной бесплодия могут быть проблемы в мужском организме.

 

«Мужской фактор» является причиной бесплодия практически в 40% случаев. Мужское бесплодие может быть обусловлено различными факторами: инфекциями, хроническими болезнями, эндокринными нарушениями, иммунологическими факторами и др. Большинство из них можно вылечить, – комментирует проблему врач эмбриолог клиники «Вита Эко» Надежда Готовцева, – важно определить причину. А определить причину мужского бесплодия или просто установить способность мужчины к оплодотворению поможет анализ на спермограмму. Его можно сделать в нашей клинике «Вита ЭКО». Исследование проходит в соответствии со всеми нормами Всемирной Организации Здравоохранения». Очень важно, чтобы пациент правильно подготовился к сдаче анализа и выполнил все необходимые условия. Все о подготовке вам обязательно расскажут в клинике при записи на обследование.

 

Сделать спермограмму можно в клинике «Вита Эко» по адресу: Вологда, ул. Герцена, 50.

 

Узнать более подробную информацию или записаться можно по телефону 26-44-26 или на сайте клиники репродукции «Вита Эко».  

 

Имеются противопоказания. Необxодима консультация специалиста.

Тэги: Вита

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