Футболисты вологодской команды "4 сада" одержали победу в Рыбинске

Вологодские "4 сада" одержали победу в Рыбинске, а футбольный клуб "Череповец" сыграл вничью с ивановским "Текстильщиком".



Накануне состоялись матчи 10 тура Первенства Межрегиональной федерации футбола "Золотое кольцо" среди любительских команд III лиги. Вологодский клуб "4 сада" на выезде, с минимальным счётом 0:1, обыграл ФК "Рыбинск". Единственный гол в этом матче у вологжан, на 55-й минуте, забил Артур Малыгин.



ФК "Череповец" в домашнем матче против молодежной команды ивановского "Текстильщика", дважды вели в счете, 1:0 и 2:1, но упустили победу. Игра завершилась со счетом 2:2. В составе "жёлто-черных" голы на свой счёт записали Егор Кострюхин и Денис Горубнов. У гостей дубль оформил Александр Шленкин.



В следующем туре, 15 августа, "4 сада" примут тверскую "СШОР-Волга", а ФК "Череповец" на выезде сыграет против кировского "Факела".

