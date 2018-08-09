В Великом Устюге пациент ЦРБ ночью выпал из окна пятого этажа
09.08.2018 [Происшествия]
В Великом Устюге проводится доследственная проверка по факту смерти пациента районной больницы. Инцидент произошел еще 23 июля, но стало известно о нем только сегодня.
По версии следствия, в ночь на 23 июля из окна в коридоре 5 этажа больницы выпал 27-летний пациент. От падения пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе данные о личности погибшего, который злоупотреблял спиртными напитками, допускал нарушения больничного режима и самовольно открыл окно, - сообщили в региональном управлении следственного комитета.