В Великом Устюге пациент ЦРБ ночью выпал из окна пятого этажа

В Великом Устюге проводится доследственная проверка по факту смерти пациента районной больницы. Инцидент произошел еще 23 июля, но стало известно о нем только сегодня.

По версии следствия, в ночь на 23 июля из окна в коридоре 5 этажа больницы выпал 27-летний пациент. От падения пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.