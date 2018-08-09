Жители семи домов в поселке Чебсара переплатили за теплоснабжение около 2 миллионов рублей

09.08.2018 [Общество]

В Вологодской области по требованию прокуратуры жителям 7 многоквартирных домов в поселке Чебсара произведен перерасчет платы за оказанные услуги теплоснабжения. 

Перерасчет был сделан после прокурорской проверки, которая выявила, что муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ» поселка Чебсара до мая 2018 года брала плату за теплоснабжение с жителей указанных домов плату по нормативам и тарифам, которые приказом Региональной энергетической комиссии Вологодской области отменены еще в сентябре 2015 года. 
Общая сумма незаконно начисленных средств составила более 1 миллиона 900 тысяч рублей. 

«По данному факту прокуратурой Шекснинского района в адрес директора МУП «ЖКХ» п. Чебсара внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, потребителям коммунальной услуги произведен перерасчет платы в указанном размере», - сообщают в прокуратуре Вологодской области. 


Кроме того, в отношении ответственного должностного лица прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении пол статье «обман потребителей», которое направлено для рассмотрения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области.  Материалы проверки также переданы в органы предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки действиям ответственных лиц.

Тэги: ЖКХ

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