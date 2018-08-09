Череповчанку оштрафовали на 2 тысячи рублей за размещение недостоверной рекламы турагентства

Антимонопольная служба оштрафовала жительницу Череповца на 2 тысячи рублей за размещение некорректной рекламы. Баннер с надписью «Турагенство Алекс Тур. Самые выгодные цены от лучших туроператоров» был размещен на улице Первомайской, 42Б города металлургов.

- Антимонопольный орган признал данную рекламу ненадлежащей, нарушающей пункт 1 часть 3 статьи 5 Закона «О рекламе», поскольку она является недостоверной и содержит не соответствующие действительности сведения («Самые выгодные цены») о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, произведенными другими изготовителями или реализуемыми другими продавцами, - сообщает пресс-служба УФАС.

В отношении череповчанки было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе». Женщине был назначен штраф.