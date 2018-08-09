В Вологде хозяйку "резиновой квартиры" приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей

В Вологде 28-летнюю хозяйку «резиновой квартиры» приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.

Судом и следствием было установлено, что в сентябре прошлого года девушка прописала в своей квартире на улице Псковской двух граждан республики Молдова. За каждого мигранта девушка взяла вознаграждение в размере от 10000 до 15000 рублей, при этом фактически эти люди по адресу регистрации не проживали.

Предприимчивую вологжанку приговорили к штрафу в доход государства в размере 100 000 рублей, сообщает прокуратура города.