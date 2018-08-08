В Череповецком районе 16-летний подросток украл велосипед, чтобы доехать до дома

08.08.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе раскрыли серию краж  велосипедов. Вором оказался 16-летний подросток.

В районную полицию с заявлением о пропаже велосипеда обратился житель деревни Ботово. В ходе оперативно-розыскных мероприятий велосипед обнаружили в гараже одного из местных жителей. Помимо него в гараже был еще один велосипед. Хозяин гаража рассказал, что транспортные средства на хранение ему оставил его знакомый. Им оказался 16-летний местный житель. Подростка задержали.  Полицейским он рассказал, что задержался в населенном в селе Яганово и решил взять чужой велосипед, чтоб добраться домой.

Выяснилось, что второй велосипед в гараже также краденый. Подросток похитил его у односельчанина, сообщили в пресс-службе областного УМВД по Вологодской области.

Тэги: кража. подростки

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