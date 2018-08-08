Сотрудница вологодского УМВД России Анастасия Фесикова стала чемпионкой Европы по плаванию

08.08.2018 [Спорт]

Сотрудница отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Вологде, сержант полиции Анастасия Фесикова вошла в сборную России по плаванию и принимает участие в Чемпионате Европы, который проходит в городе Глазго Великобритании.

Как сообщается на сайте УМВД по Вологодской области, накануне прошли соревнования по плаванию на спине на дистанции 100 метров. Анастасия стала лучшей в этой дисциплине.

Кроме этого, вологжанка завоевала серебряную медаль по плаванию на спине на дистанции 50 метров.

Тэги: плавание

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