Сотрудница вологодского УМВД России Анастасия Фесикова стала чемпионкой Европы по плаванию

Сотрудница отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Вологде, сержант полиции Анастасия Фесикова вошла в сборную России по плаванию и принимает участие в Чемпионате Европы, который проходит в городе Глазго Великобритании.

Как сообщается на сайте УМВД по Вологодской области, накануне прошли соревнования по плаванию на спине на дистанции 100 метров. Анастасия стала лучшей в этой дисциплине.

Кроме этого, вологжанка завоевала серебряную медаль по плаванию на спине на дистанции 50 метров.