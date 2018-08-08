Вологодского бизнесмена Владимира Старцева, ранее приговоренного к пяти годам колонии, выпустили на свободу

Председателя правления вологодского «Клуба деловых людей» Владимира Старцева, в декабре приговоренного к пяти годам колонии общего режима за мошенничество, выпустили на свободу. Эту информацию Newsvo подтвердили в "Клубе". Известно также, что предприниматель сейчас находится в Москве.

По всей видимости, Владимир Старцев досрочно вышел на свободу после пересчета срока приговора с учетом нахождения в СИЗО. ТАСС сегодня сообщило о том, что закон от 3 июля этого года, внесший изменения в ст. 72 УК РФ, установил зачет одного дня в СИЗО (под стражей) к полутора дням в воспитательных колониях и колониях общего режима и к двум дням в колонии-поселении. Бизнесмен же провел под стражей более трех лет.

Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего генерального директора ООО ПИИ Облстройпроект Владимира Старцева и 47-летней сотрудницы ФГУП «Канал имени Москвы» Анжелики Горобец был вынесен 28 декабря. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Напомним,в 2014 году в Москве было заведено уголовное дело по поводу хищений во время реконструкции части объектов Канала имени Москвы. В октябре решением всё того же Мещанского райсуда под стражу во всё то же СИЗО «Матросская тишина» был помещён директор петербуржской компании «Фортэкс» Дмитрий Аршанский (при этом компания была лишь субподрядчиком). Его компания выполняла проектные работы по заказу вологодского института «Облстройпроект», который возглавлял Владимир Старцев. 29 января 2015 года Мещанский районный суд города Москвы поместил его под арест в СИЗО «Матросская тишина».

Контракт на производство работ был заключён ещё в 2011 году. Его общая стоимость была равна 690 млн руб. Госзаказчиком был Росморречьфлот, госзастрощиком – ФГУП «Канал имени Москвы», а генпроектировщиком – вологодский институт «Облстройпроект». Как сообщалось ранее, 80% процентов «Облстройпроекта» принадлежали на тот момент сыну заместителя губернатора Виктора Рябишина Дмитрию (позже он стал единственным учредителем фирмы), ещё 20% - Владимиру Старцеву.

Приговор суда Владимир Старцев пробовал оспорить, однако суд вышестоящей инстанции в июле этого года оставил решение в силе.