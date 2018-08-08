В Великоустюгском районе определили границы зон подтопления во время половодья

В Великоустюгском районе завершилась работа по определению границ зон подтопления, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Границы зон подтопления определены в Красавино и в Великом Устюге. Документ уже готов, согласование всех поселений получено, на следующей неделе он будет передан главам поселений, население будет проинформировано. В целом, по области для работы еще остается 12 зон подтопления. В 2019 году мы определим границы по всем населенным пунктам, - рассказал замгубернатора Виктор Рябишин. - Строить дома в данных зонах будет нельзя. Но если строение ранее попало в зону подтопления, гражданин, в случае наводнения, имеет право получить компенсацию в зависимости от силы разрушения по решению специальной комиссии».

Разработкой предложений по определению границ зон затопления, подтопления на территории Великоустюгского района занимался Российский институт «ГИПРОГОР».

Напомним, что после наводнения на Амуре в 2013 году всем регионам России было дано поручение принять исчерпывающие меры, исключающие строительство нового жилья, садовых и дачных строений, а также иных объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления. Для этого необходимо определить границы зон подтопления и внести их в государственный кадастр недвижимости.

На 4-6 км реки Сухоны в этом году также продолжаются дноуглубительные работы. Это позволит увеличить пропускную способность русла. Финансирование этих работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. По 1-й очереди в 2016 году изъято 75,6 тыс. м3 грунта, по 2-й очереди в 2017 году- 90,5 тыс. м3. Работы по 3-й очереди запланированы на 2018-2020 годы - нужно изъять 90,5 тыс. м3 грунта.