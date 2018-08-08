В Череповце КамАЗ насмерть сбил на "зебре" женщину-пешехода

В Череповце грузовик насмерть сбил женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Трагедия произошла сегодня в 13: 35 на 13 км Северной автодороги.

- 41-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. "КамаАЗ", за рулем которого находился 32-летний водитель наехал на пешехода, тот скончался на месте,- рассказала инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД Алёна Екимовская.

Личность погибшей установлена. По предварительным данным, женщина возвращалась домой со смены на «ФосАгро».