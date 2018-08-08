В Вологодской области ищут родственников погибшего красноармейца Василия Гаврилова

08.08.2018 [Общество]

В Вологодской области разыскивают родственников погибшего в Карелии красноармейца Василия Гаврилова. Его останки были обнаружены поисковым отрядом в августе 2018 года в Олонецком национальном районе республики.

По информации из найденного смертного медальона, Гаврилов Василий Васильевич родился в 1912 году, служил рядовым в 3-й Выборгскому полку, 2-ом батальоне, минометной роте. Жил в Ленинграде на Петроградской стороне, улица Малая Зеленина. 

В адресе родственников боец указал Заслоновскую Александру Павловну. Она жила в Великом Устюге на улице Коммунальной, сообщается в группе поискового отряда "Доброволец-ПОЛИТЕХ " СПбПУ. 

Всех, кто обладает какой-либо информацией о родных Василия Васильевича, просят написать в сообщения группы либо или позвонить по телефону: 89213761613 (Александра).

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