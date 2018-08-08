В Череповецком районе ищут пропавшую 69-летнюю женщину

08.08.2018 [Происшествия]

В деревне Вешняки Череповецкого района пропала женщина, сообщается в группе поисково-спасательного отряда " Ты не один".

69-летняя Татьяна Григорьевна Михалева накануне около восьми вечера ушла из дома, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения. Была одета в синюю куртку, черные штаны, черные туфли. Женщина может быть дезориентировна.

Всех, кто обладает какой - либо информацией о местонахождении Татьяны Михалевой, просят позвонить по тел.:  102 - полиция, 89115056898

 

 

Тэги: пропал человек

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