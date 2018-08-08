55 жителей Вологодской области заболели клещевым энцефалитом с начала года

55 жителей Вологодской области с начала года заболели энцефалитом после укусов клещей. Кроме того, на территории региона зарегистрировано 173 случая заболевания клещевым боррелиозом.

Всего, по данным регионального управления Роспотребнадзора, от укусов клещей с начала года в области пострадали 14 070 человек, в том числе 3 644 ребенка. Максимальное количество укушенных зарегистрировано в Вологде (22% от общего количества обратившихся), Череповце (21%), Великоустюгском районе (4,8%), Грязовецком (3,8%), Сокольском (3,7%).

41,3 % пострадавших указывают, что клещ укусил их на даче; в 36 % случаев пострадавшие не могут достоверно определить территорию, где произошло нападение клеща; 7,4 % указывают, что нападение клеща произошло на кладбище, в парках, скверах, на территории пляжа; 15 % отмечают факт нападения клеща в лесу.