В Череповце спасатели вскрыли двери квартиры, пьяный жилец которой угрожал покончить с собой

В Череповце спасателям пришлось вскрывать двери квартиры, жилец которой написал супруге сообщение о том, что покончит с собой.

Инцидент произошел накануне днем в Заречье. В 13:57 в спасательную службу позвонила женщина и рассказала, что супруг отправил ей смс, в котором сообщил, что собирается покончить жизнь самоубийством. Спасатели выехали по указанному адресу совместно с полицией и "Скорой помощью".

- Вскрыли двери. Мужчина был на балконе со свитером вокруг шеи. Медики дали ему нашатырь. Он оказался в сознании, был пьян и, по всей видимости, просто притворялся, желая напугать жену. Мужчину забрали в полицию для дальнейшего разбирательства, - рассказал директор МБУ "Спасательная служба" Дмитрий Санакоев.

Известно, что череповчанину 39 лет.