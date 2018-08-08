В Череповце спасатели вскрыли двери квартиры, пьяный жилец которой угрожал покончить с собой

08.08.2018 [Происшествия]

В Череповце спасателям пришлось вскрывать двери квартиры, жилец которой написал супруге сообщение о том, что покончит с собой. 

Инцидент произошел накануне днем в Заречье. В 13:57 в спасательную службу позвонила женщина и рассказала, что супруг отправил ей смс, в котором сообщил, что собирается покончить жизнь самоубийством. Спасатели выехали по указанному адресу совместно с полицией и "Скорой помощью".

- Вскрыли двери. Мужчина был на балконе со свитером вокруг шеи. Медики дали ему нашатырь. Он оказался в сознании, был пьян и, по всей видимости, просто притворялся, желая напугать жену. Мужчину забрали в полицию для дальнейшего разбирательства, - рассказал директор МБУ "Спасательная служба" Дмитрий Санакоев.

Известно, что череповчанину 39 лет.

Тэги: пьянство, самоубийство

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