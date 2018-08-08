На Рыбинском водохранилище спасли серфингистов, которых унесло далеко от берега

На Рыбинском водохранилище спасатели помогли двум серфингистам добраться до берега. Инцидент произошел 6 августа в районе Городища в Череповецком районе. Около шести вечера в спасательную службу позвонил молодой человек и сообщил, что его приятели - серфингисты не могут самостоятельно вернуться на берег.

- Ветер затих. Штиль. Их стало дрейфовать в открытое море. Когда мы приехали, они были примерно в 3 км от берега. Молодых людей по одному "телепортировали" на берег, - рассказал Newsvo директор МБУ "Спасательная служба" Дмитрий Санакоев.