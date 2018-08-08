На Рыбинском водохранилище спасли серфингистов, которых унесло далеко от берега

08.08.2018 [Происшествия]

На Рыбинском водохранилище спасатели помогли двум серфингистам добраться до берега. Инцидент произошел 6 августа в районе Городища в Череповецком районе. Около шести вечера в спасательную службу позвонил молодой человек и сообщил, что его приятели - серфингисты не могут самостоятельно вернуться на берег. 

- Ветер затих. Штиль. Их стало дрейфовать в открытое море. Когда мы приехали, они были примерно в 3 км от берега. Молодых людей по одному "телепортировали" на берег, - рассказал Newsvo директор МБУ "Спасательная служба" Дмитрий Санакоев.

 

Тэги: спасатели, Рыбинское водохранилище

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в общежитии на улице Преображенского нашли тело полуторамесячной девочки
Житель Вологды получил из Южной Америки посылку с килограммом наркотиков
Поддержали, как смогли
В ГУ МЧС по Вологодской области опровергли информацию об утопленнике, найденном на дне Лисицинского карьера
В Вологде подожгли офисы в здании на Ветошкина,19
Обманутые дольщики СУ-13 вынудили губернатора отвечать на свои вопросы прямо на улице
В Вологде в реке обнаружили тело 40-летнего мужчины
Как увеличить площадь памятника архитектуры в два раза и остаться безнаказанным: лайфхак от вологодского предпринимателя
В Вологде полуторагодовалый ребенок сбежал из частного детсада
В Вологодском районе дельтаплан, снижаясь, врезался в грузовик: два человека пострадали
06.08.2018 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали в ночном клубе мужчину, который съел чужой салат

2831
1
06.08.2018 [Происшествия]

В Великом Устюге девушка-кассир присвоила около 60 тысяч рублей чужих платежей

986
0
06.08.2018 [Общество]

В Вологде скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Алексей Перминов

1442
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великоустюгском районе определили границы зон подтопления во время половодья
В Череповце КамАЗ насмерть сбил на "зебре" женщину-пешехода
В Вологодской области ищут родственников погибшего красноармейца Василия Гаврилова
В Череповецком районе ищут пропавшую 69-летнюю женщину
55 жителей Вологодской области заболели клещевым энцефалитом с начала года
В Череповце спасатели вскрыли двери квартиры, пьяный жилец которой угрожал покончить с собой
На Рыбинском водохранилище спасли серфингистов, которых унесло далеко от берега
 
02.08.2018 [Экономика]

Поддержали, как смогли

7047
0
08.08.2018 [БлогоVO]

Подлинные двери

406
0
06.08.2018 [Обзор Прессы]

Союз музеев намерен найти решение для Кирилло-Белозерского музея в споре с РПЦ

1381
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика