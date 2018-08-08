Тарифы на услуги ЖКХ в Вологодской области в июле выросли на 8,8%

Вологодская область лидирует среди регионов России по темпам увеличения тарифов ЖКХ, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Росстата. Плата за жилищно-коммунальные услуги в июле выросла на 8,8%.

Абсолютным лидером по росту тарифов среди регионов стала Кировская область - там жилищно-коммунальные услуги за июль подорожали на 10,9% В число лидеров по темпам увеличения тарифов вошли Чеченская республика (10,3%) и Крым (9,2%,) а также Новгородская и Кемеровская области.

В среднем, по данным Росстата, тарифы на водоотведение в регионах подорожали на 5,4%, на холодную и горячую воду – на 4,1% - 4,8%, на отопление – около 3,8%. Стоимость электроэнергии выросла на 3,9%, газоснабжения – на 2,8%.