В Устюженском районе водитель иномарки, объезжая лося, врезался в столб

08.08.2018 [Происшествия]

В Устюженском районе "Фольксваген" врезался  в опору линии электропередач. ДТП произошло на 19 км. автодороги Устюжна - Валдай.

Как сообщает районное отделение полиции, 40-летняя женщина за рулем иномарки, увидев выбежавшего на дорогу лося, решила его объехать, но в итоге съехала с дороги и врезалась в столб. 

В результате наезда автомобиль получил повреждения, водитель не пострадал.

Тэги: ДТП, лоси
Фото отделения полиции по Устюженскому району

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