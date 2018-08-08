В Устюженском районе водитель иномарки, объезжая лося, врезался в столб
08.08.2018 [Происшествия]
В Устюженском районе "Фольксваген" врезался в опору линии электропередач. ДТП произошло на 19 км. автодороги Устюжна - Валдай.
Как сообщает районное отделение полиции, 40-летняя женщина за рулем иномарки, увидев выбежавшего на дорогу лося, решила его объехать, но в итоге съехала с дороги и врезалась в столб.
В результате наезда автомобиль получил повреждения, водитель не пострадал.
Фото отделения полиции по Устюженскому району