Уличный кукольный театр «Балаганчик сказок» устроит бесплатные представления в Вологде, Белозерске и Вытегре

Московский уличный кукольный театр «Балаганчик сказок» покажет бесплатные представления в Вологде, Белозерске и Вытегре.

В Вологде артисты выступят 8 августа в Кремлевском саду. Начало в 18:00. 9 августа в 17:00 «Балаганчик сказок» даст представление на Центральной площади в Белозерске, а 10 августа артисты будут уже в Вытегре. Здесь «Балаганчик сказок» покажет представление у здания Центра культуры. Начало в 18:00.