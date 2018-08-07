Уличный кукольный театр «Балаганчик сказок» устроит бесплатные представления в Вологде, Белозерске и Вытегре

07.08.2018 [Культура]

Московский уличный кукольный театр «Балаганчик сказок» покажет бесплатные представления в Вологде, Белозерске и Вытегре.

В Вологде артисты выступят 8 августа в Кремлевском саду. Начало в 18:00. 9 августа в 17:00 «Балаганчик сказок» даст представление на Центральной площади в Белозерске, а 10 августа артисты будут уже в Вытегре. Здесь «Балаганчик сказок» покажет представление у здания Центра культуры. Начало в 18:00.

- Мы показываем уличные кукольные спектакли для дошкольников, младших школьников и их родителей. Наша цель – через сказки знакомить детей с сокровищницей народной мудрости. Яркие куклы, оживающие на нашей сцене, и захватывающие сюжеты сказок не оставляют маленьких зрителей равнодушными. В нашем репертуаре – сказки народов мира о победе добра над злом, о подвигах и благородстве. Преставления сопровождает живая музыка», – рассказывают артисты на сайте театра.

 

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