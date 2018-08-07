В Великом Устюге пациентке ЦРБ передали шприц с наркотиком в бисквитном рулете

07.08.2018 [Происшествия]

39-летний житель Великого Устюга спрятал шприц с наркотиком в бисквитном рулете, который передал в больницу для своей подруги. Медики обнаружили запрещенный предмет в продуктовой посылке и вызвали полицейских. 

В районную полицию поступило сообщение из ЦРБ. Сотрудники медучреждения рассказали, что в продуктовой передаче одной из пациенток в упаковке бисквитного рулета обнаружили шприц. Находку изъяли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Экспертиза показала, что в шприце - наркотическое вещество. Под подозрение попал знакомый пациентки, 39-летний житель Великого Устюга. Задержанный рассказал, что наркотик попросила передать его приятельница. Мужчина упаковал зелье в кондитерское изделие и вместе с другими продуктами питания через медиков попытался передать подруге. Однако передачу адресат так и не получила.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Тэги: наркотики, больницы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в общежитии на улице Преображенского нашли тело полуторамесячной девочки
В Вологде из окна пятого этажа выпал 2-летний ребенок
Поддержали, как смогли
В ГУ МЧС по Вологодской области опровергли информацию об утопленнике, найденном на дне Лисицинского карьера
В Вологде подожгли офисы в здании на Ветошкина,19
Обманутые дольщики СУ-13 вынудили губернатора отвечать на свои вопросы прямо на улице
Как увеличить площадь памятника архитектуры в два раза и остаться безнаказанным: лайфхак от вологодского предпринимателя
В Вологде полуторагодовалый ребенок сбежал из частного детсада
В Вологде завершили расследование дела экс-руководителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова
В Вологодском районе дельтаплан, снижаясь, врезался в грузовик: два человека пострадали
06.08.2018 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали в ночном клубе мужчину, который съел чужой салат

2288
1
06.08.2018 [Происшествия]

В Великом Устюге девушка-кассир присвоила около 60 тысяч рублей чужих платежей

819
0
06.08.2018 [Общество]

В Вологде скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Алексей Перминов

1245
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Уличный кукольный театр «Балаганчик сказок» устроит бесплатные представления в Вологде, Белозерске и Вытегре
Водители подкармливают медведя на трассе Вологда-Медвежьегорск
В Великом Устюге пациентке ЦРБ передали шприц с наркотиком в бисквитном рулете
В Череповце водитель легковушки сбил 13-летнего мотоциклиста
В Вологде в реке обнаружили тело 40-летнего мужчины
В Вологде с 9 по 13 августа по ночам будет перекрыто движение по проспекту Победы
Житель Вологды получил из Южной Америки посылку с килограммом наркотиков
 
02.08.2018 [Экономика]

Поддержали, как смогли

6699
0
07.08.2018 [БлогоVO]

Я уверен, что просто обязан публично отказаться от грядущей пенсии

132
0
06.08.2018 [Обзор Прессы]

Союз музеев намерен найти решение для Кирилло-Белозерского музея в споре с РПЦ

1019
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика