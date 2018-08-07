В Великом Устюге пациентке ЦРБ передали шприц с наркотиком в бисквитном рулете

39-летний житель Великого Устюга спрятал шприц с наркотиком в бисквитном рулете, который передал в больницу для своей подруги. Медики обнаружили запрещенный предмет в продуктовой посылке и вызвали полицейских.

В районную полицию поступило сообщение из ЦРБ. Сотрудники медучреждения рассказали, что в продуктовой передаче одной из пациенток в упаковке бисквитного рулета обнаружили шприц. Находку изъяли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Экспертиза показала, что в шприце - наркотическое вещество. Под подозрение попал знакомый пациентки, 39-летний житель Великого Устюга. Задержанный рассказал, что наркотик попросила передать его приятельница. Мужчина упаковал зелье в кондитерское изделие и вместе с другими продуктами питания через медиков попытался передать подруге. Однако передачу адресат так и не получила.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.