В Череповце водитель легковушки сбил 13-летнего мотоциклиста

В Череповце водитель "Бид Ф3" нарушил правила маневрирования и столкнулся с 13-летним мотоциклистом, сообщает отделение ГИБДД по Череповцу.

ДТП произошло сегодня в 9:30 у дома №67 на улице Олимпийской. 62-летний мужчина, управляя автомобилем "Бид Ф3" , нарушил правила маневрирования и столкнулся мотоциклом "Орион", под управлением 13-летнего подростка. В результате столкновения подросток получил ссадины и ушибы мягких тканей конечностей, назначено амбулаторное лечение.