В Вологде в реке обнаружили тело 40-летнего мужчины
07.08.2018 [Происшествия]
В Вологде следователи устанавливают обстоятельства гибели 40-летнего мужчины. Тело обнаружили в реке напротив дома №44 по ул. Пугачева.
- Принятыми следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел мерами установлена личность погибшего. Им оказался 40-летний вологжанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, - сообщили Newsvo в региональном управлении Следственного комитета.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.