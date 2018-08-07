В Вологде в реке обнаружили тело 40-летнего мужчины

07.08.2018 [Происшествия]

В Вологде следователи устанавливают обстоятельства гибели 40-летнего мужчины. Тело обнаружили в реке напротив дома №44 по ул. Пугачева.

- Принятыми следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел мерами установлена личность погибшего. Им оказался 40-летний вологжанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, - сообщили Newsvo в региональном управлении Следственного комитета.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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