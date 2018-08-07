В Вологде с 9 по 13 августа по ночам будет перекрыто движение по проспекту Победы

В Вологде автомобильное движение на Торговой площади и проспекте Победы – от улицы Батюшкова до Торговой площади – ограничат с 9 по 13 августа. Дорога будет закрыта для транспорта с восьми часов вечера до семи утра. В этот период дорожники будут асфальтировать проезжую часть.

При этом, как сообщает новостной сайт городской администрации, на общественный транспорт это ограничение не распространяется.

Объехать участок можно по улице Мира. Автомобилистам следует быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Сейчас на объекте ведется ремонт теплосетей. После этого дорожники приступят к фрезерованию и подготовке к асфальтированию. Всего предстоит уложить 8 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

После ремонта машины пойдут по проспекту Победы по четырем полосам, это должно разгрузить транспортный поток на данном участке.