Житель Вологды получил из Южной Америки посылку с килограммом наркотиков

07.08.2018 [Происшествия]
Житель Вологды получил из Южной Америки посылку с килограммом наркотиков

В Вологде транспортные полицейские задержали на железнодорожной станции "Вологда-Западная" 56-летнего местного жителя с наркопосылкой из Южной Америки. Внтури коробки было около килограмма диметилтриптамина - наркотика из категории триптаминов.

- В ходе личного досмотра в дежурной части Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте сотрудниками транспортной полиции у злоумышленника обнаружена и изъята картонная коробка в виде почтового отправления, внутри которой находился пластиковый контейнер с веществом. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество представляет собой наркотическое средство - диметилтриптамин, массой более 900 граммов, что является особо крупным размером, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Выяснилось, что, получив посылку, мужчина собирался передать ее «заказчику» для дальнейшего распространения наркотика среди потребителей малыми партиями, путем создания тайников-«закладок».

Крупный канал поставки наркотика на территорию Российской Федерации удалось перекрыть благодаря слаженной совместной оперативной работе сотрудников транспортной полиции и оперативной таможни, отмечают в линейном отделе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств, совершенная в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере одного миллиона рублей.

Тэги: наркотики

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