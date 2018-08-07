Птицефабрику «Шекснинский бройлер» могут полностью отключить от газа из-за долга в 131 млн рублей

Птицефабрику «Шекснинский бройлер» полностью отключат от газа, если до 29 августа не будет погашен долг за поставку топлива в 131 млн рублей, сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Вологда».

- Мы предлагаем руководству птицефабрики до 29 августа 2018 года погасить имеющуюся задолженность. В противном случае ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» с 14:00 29 августа 2018 года будет вынуждено полностью прекратить поставку газа на птицефабрику в деревне Нифантово Шекснинского района, - подчеркнул заместитель генерального директора компании ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Александр Мельников.

25 июля птицефабрика самостоятельно в два раза ограничила потребление газа из-за долгов перед поставщиком топлива. Предприятие частично перешло на мазут.

Напомним, долги за газ птицефабркиа копит уже не первый год. Так, по состоянию на 9 октября 2017 года просроченная задолженность ООО «Паритет Вятка» перед газовиками составляла 111,339 млн рублей.

«Шексниский бройлер» был объявлен банкротом в конце августа 2017 года, сейчас птицефабрикой управляет ООО «Паритет Вятка».

ООО «Паритет Вятка» принадлежит ООО «Паритет», которое, как писали в 2016 году "Ведомости", является владельцем «Вологодской птицы» и «Шекснинского бройлера». Собственники ООО «Паритет» - ООО «Фобос» (51%) и ООО «Деметра». Владельцы «Фобоса», по данным ЕГРЮЛ, – Хизир Атакуев (49%) и Марина Сечина (51%), чье имя и ИНН полностью совпадают с именем и ИНН бывшей супруги президента «Роснефти» Игоря Сечина.