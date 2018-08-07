В Вологде будут судить дебошира, угрожавшего полицейским мачете

В Вологде перед судом предстанет 43-летний мужчина, угрожавший полицейским мачете, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 19 марта этого года в полицию позвонила женщина и рассказала, что ее супруг пьян, ведет себя неадекватно. Когда полицейские зашли в квартиру дебошира, 43-летний хозяин квартиры вооружился туристическим мачете и, замахнувшись им, стал угрожать правоохранителям. Затем мужчина распылил в сторону полицейских газ из аэрозольного баллончика.

В отношении вологжанина возбудили уголовное дело по статье "Угроза применение насилия в отношении представителя власти". Известно, что ранее обвиняемый был неоднократно судим за кражи.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.