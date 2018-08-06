В Череповце пьяная дочь ударила ножом отца во время застолья: мужчина умер

06.08.2018 [Происшествия]

В Череповце будут судить женщину, которая выпивая в одной компании с отцом и убила его. Трагедия произошла 7 июня этого года в квартире на улице Годовикова. 

По версии следствия, в тот день 32-летняя череповчанка выпивала у себя дома в компании с сожителем, отцом и братом. Мужчины поссорились из-за денег на выпивку. Обвиняемая схватила нож и ударила им в грудь отца. Мужчина скончался на месте происшествия. Как сообщили Newsvo в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области, никто из выпивавших не смог вспомнить, из- за чего подсудимая накинулась на отца.

По ходатайству следователей женщина заключена под стражу. В ходе предварительного расследования она признала свою вину в смерти отца. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Тэги: нападение с ножом, пьянка

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