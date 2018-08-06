Из бюджета Вологодской области потратят около 6 млн рублей на "оценку уязвимости" региональных мостов

06.08.2018 [Экономика]

Около 6 млн рублей из регионального бюджета планируют потратить власти на оценку уязвимости мостов в Вологодской области. Аукцион по поиску подрядчика на «выполнение работ по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Вологодской области» должен состояться 27 августа. 

В документации к закупке говорится, что цель работ - выработка конкретных рекомендаций по принятию дополнительных мер по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры - мостах.  Подрядчик должен будет определить технические параметры "инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности" мостов.  Речь идет о контроле за подходами к объекту, видеозапись лиц, транспортных средств и т.д. 

Всего будет проверено за счет областного бюджета 79 мостов на автомобильных дорогах Вологда – Ростилово, Воскресенское - Иванов Бор – Кириллов, Илейкино – Шуйское, Лентьево - Бабаево - Борисово-Судское, Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск – Череповец, Василево – Устье, Сокол - Харовск – Вожега, Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг, Урень - Шарья - Никольск – Котлас, Чекшино - Тотьма – Никольск, Череповец - Белозерск - Липин Бор.

Тэги: ремонт мостов

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