Из бюджета Вологодской области потратят около 6 млн рублей на "оценку уязвимости" региональных мостов

Около 6 млн рублей из регионального бюджета планируют потратить власти на оценку уязвимости мостов в Вологодской области. Аукцион по поиску подрядчика на «выполнение работ по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Вологодской области» должен состояться 27 августа.



В документации к закупке говорится, что цель работ - выработка конкретных рекомендаций по принятию дополнительных мер по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры - мостах. Подрядчик должен будет определить технические параметры "инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности" мостов. Речь идет о контроле за подходами к объекту, видеозапись лиц, транспортных средств и т.д.



Всего будет проверено за счет областного бюджета 79 мостов на автомобильных дорогах Вологда – Ростилово, Воскресенское - Иванов Бор – Кириллов, Илейкино – Шуйское, Лентьево - Бабаево - Борисово-Судское, Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск – Череповец, Василево – Устье, Сокол - Харовск – Вожега, Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг, Урень - Шарья - Никольск – Котлас, Чекшино - Тотьма – Никольск, Череповец - Белозерск - Липин Бор.