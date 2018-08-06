В Череповце замдиректора МУП «Водоканал» оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона о госзакупках

06.08.2018 [Общество]

В Череповце замдиректора МУП «Водоканал» оштрафовали за нарушение закона о госзакупках. Чиновница «раздробила» дорогие аукционы на несколько дешевых, чтобы закупить услуги у единственного поставщика.

Внеплановая проверка муниципального предприятия была организована региональным управлением федеральной антимонопольной службы по сообщению УФСБ России по Вологодской области.

Так, выяснилось, что МУП «Водоканал» заключил три контракта с ООО «Череповецдорстрой» на благоустройство двора на Краснодонцев, 42: на сумму 98 034 рубля, 88 986, 32 рублей и 94 285, 13 рублей.

Также муниципальным предприятием были заключены контракты с ООО «ГорМаш-Юл» «на оказание услуг по инструментальному контролю источников загрязнения атмосферы МУП «Водоканал» (г. Череповец) на 2018 год» от 14 марта 2018 года на 76 125, 34 рублей, на 79 389, 22 рублей, на 11 710, 32 рублей и на 99 502, 32 рубля

Аналогичным способом «Водоканал» заключил три контракта с ООО «ОВК-Инсталл», ориентировочной стоимостью 100 000 рублей, «на выполнение ремонтных работ на водомерных узлах и водопроводных вводах в жилых домах» от 04 февраля, 14 февраля и 24 февраля 2018 года.

Контракты были раздроблены для того, чтобы совершить закупку у единственного поставщика. Законом предусмотрено, что закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком «в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей».

«Указанные контракты фактически образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную тремя самостоятельными контрактами. Поскольку общая стоимость контрактов значительно превышает предельно допустимый размер закупки у единственного поставщика, в действиях Заказчика установлены нарушения статей 8 и 24 Закона о контрактной системе», - сообщается в решении УФАС по Вологодской области

Все муниципальные контракты были подписаны заместителем директора по экономике и логистике МУП «Водоканал» – Виноградовой Светланой Альбертовной.

Ей, как должностному лицу было предъявлено совершение административного преступления. Женщина признала свою вину и должна будет заплатить штраф – 30 тысяч рублей

Тэги: госзакупки

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