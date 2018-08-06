В Великом Устюге девушка-кассир присвоила около 60 тысяч рублей чужих платежей

В Великом Устюге 23-летняя девушка-кассир присваивала деньги клиентов, которые должна была перечислить в качестве взносов по их кредитам. Полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве на территории Архангельской области.

В ОМВД России по Великоустюгскому району поступило несколько заявлений от местных жителей. Во всех случаях потерпевшие рассказывали, что вносили взносы по своим кредитам, но в банк платежи так и не поступили.

- При проверке информации полицейские выяснили, что платежи клиентов не были проведены, кроме того, потерпевших обслуживал один и тот же оператор-кассир местного магазина цифровой техники. Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую. Ей оказалась местная жительница 1995 года рождения, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Мошенницу задержали на территории Архангельской области, куда она уехала со своим знакомым. Девушка рассказала сотрудникам уголовного розыска, что пользовалась доверчивостью клиентов и не выдавала им чек.

Всего от действий кассира пострадало 7 человек, а общий ущерб, причиненный действиями девушки, составил порядка 60 тысяч рублей. В ходе следствия подозреваемая возместила материальный ущерб потерпевшим.

В отношении подозреваемой сотрудниками дознания и следствия возбуждено несколько уголовных дел по ч.1 и ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время уголовные дела направлены в суд.