В Вологде в общежитии на улице Преображенского нашли тело полуторамесячной девочки

06.08.2018 [Происшествия]

В Вологде в одной из комнат общежития на улице Преображенского накануне нашли тело полуторамесячной девочки. Инцидент произошел 5 августа. 

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, на месте происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения мать и бабушка ребенка, их сожители.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. С участием следователей-криминалистов проведен тщательный осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется сбор сведений о семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: младенец, гибель детей

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