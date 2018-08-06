В Вологде в общежитии на улице Преображенского нашли тело полуторамесячной девочки

В Вологде в одной из комнат общежития на улице Преображенского накануне нашли тело полуторамесячной девочки. Инцидент произошел 5 августа.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, на месте происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения мать и бабушка ребенка, их сожители.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. С участием следователей-криминалистов проведен тщательный осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется сбор сведений о семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.