В Вожегодском районе установили памятник Марии Бочкаревой, создавшей женский «батальон смерти»

В селе Воскресенское Вожегодского района установили памятник единственной в истории женщине - полному Георгиевскому кавалеру, организатору и командиру первого Петроградского женского батальона смерти Марии Бочкаревой.

Торжественное открытие памятника состоялось 2 августа. Участники мероприятия почтили минутой молчания память о Марии Леонтьевне и всех россиянах-участников Первой мировой войны.

- Буквально год назад еще считалось, что герой первой мировой войны Мария Бочкарева родилась в селе Никольском Кирилловского района. Однако, музейные работники усомнились в этой информации. Сотрудники Государственного архива Вологодской области, подняв церковные метрические книги, обнаружили полное совпадение данных по датам рождения, родителям, другим родственникам Марии Бочкаревой (в девичестве Фролковой). На сегодняшний день с точностью 100 процентов можно говорить, что Мария Фролкова – уроженка деревни Никульской Вожегодского района, примыкающей к селу Воскресенское, - сообщается на сайте правительства Вологодской области.

Когда началась Первая мировая, Мария решила отправиться на фронт. Записать женщину в 24-й резервный батальон военные отказались и посоветовали ей идти на фронт сестрой милосердия. Тогда Бочкарёва отправила телеграмму царю, на которую неожиданно последовал положительный ответ. Так она попала на фронт, в ряды 28-го пехотного Полоцкого полка. Ее храбрость в бою принесла всеобщее уважение, Георгиевский крест и три медали. В 1917-м году к ней обратился Керенский с просьбой об организации «женского батальона смерти». Таким образом временное правительство пыталось поднять боевой дух солдат и устыдить дезертиров и пацифистов. К участию в патриотическом проекте были привлечены петербургские институтки, общим числом до двух тысяч человек. В необычной воинской части царила железная дисциплина: подчинённые жаловались начальству, что Бочкарёва «ведет себя, как заправский вахмистр старого режима».

Отряд не раз отличился на Западном фронте. А его вторая рота защищала Зимний дворец во время Октябрьского переворота.